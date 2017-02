Guardiani della Galassia vol.2, ecco il trailer del Superbowl, anche in italiano

Come promesso, i Marvel Studios hanno diffuso, in occasione del Superbowl, un nuovo spot di. Quello andato in onda durava 30 secondi, in rete è arrivata una versione estesa, che trovate dopo il salto, anche nella versione italiana.

James Gunn scrive e dirige Guardiani della Galassia vol.2, nuovo film ambientato nell'Universo Cinematografico dei Marvel Studios e sequel dell'acclamata pellicola uscita nel 2014. In questo nuovo episodio Star-Lord guida i Guardiani della Galassia in una nuova avventura, mentre scoprirà la vera identità del padre.

Chris Pratt, Zoe Saldana, Dave Bautista, Karen Gillan, Michael Rooker e Glenn Close tornano in questo nuovo episodio, con una new entry d'eccezione: Pom Klementieff nei panni di Mantis. Vin Diesel e Bradley Cooper, invece, doppieranno nuovamente (Baby) Groot e Rocket.

Tra le new entry anche Elizabeth Debicki, Chris Sullivan, Sylvester Stallone e Kurt Russell.

Arriverà nelle nostre sale italiane ad aprile.