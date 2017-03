Guardiani della Galassia Vol. 2: ecco il team al completo nella cover di Empire

è certamente uno dei blockbuster più attesi dell'anno, e in attesa di vederlo in sala tra poco più di mese, oggiha rilasciato online la cover del suo nuovo numero, dedicata proprio al team spaziale di

Dopo le immagini ufficiali di questa mattina, il prestigioso megazine ha infatti rivelato la seconda, bellissima cover -quella regular- del mensile, dove possiamo ammirare in un'immagine nuova di zecca Chris Pratt (Star Lord), Zoe Saldana (Gamora), Dave Bautista (Drax), Rocket Raccoon (Bradley Cooper), Baby Groot (Vin Diesel), Michael Rooker (Yondu), Karen Gillan (Nebula) e Pom Klementieff (Mantis).



Nel sequel del cinecomic campione di incassi, i Guardiani comprenderanno e approfondiranno il concetto di famiglia, mentre Star-Lord incontrerà il padre mai conosciuto (Kurt Russell), lo stesso che aveva abbandonato lui e sua madre sulla Terra. Non è ancora chiaro il come e perché, ma è confermato che il personaggio sia Ego, il Pianeta vivente.



Guardiani della Galassia Vol. 2 uscirà nelle nostre sale il prossimo 25 aprile. Ecco la cover di Empire: