Guardiani della Galassia Vol. 2: ecco un primo assaggio della colonna sonora!

Il registaha postato sul suo profilo Facebook un breve video che ci consente di dare un primo sguardo al processo di post-produzione della colonna sonora di, ora che è iniziata ufficialmente la fase di registrazione. Potete sentire questo primo assaggio delle musiche disubito dopo il salto!

Il cast dei Guardiani della Galassia Vol. 2 include l’inossidabile gruppo di protettori dell’universo con ancora Chris Pratt (Jurassic World, Parks and Recreation) nei panni di Star-Lord, Zoe Saldana (Avatar, Star Trek) nel ruolo di Gamora, Dave Bautista (SPECTRE) nei panni di Drax, Vin Diesel (xXx, Furious 7) e Bradley Cooper (Joy, American Sniper) che danno voce rispettivamente a Groot e Rocket Raccoon, e con Michael Rooker (Slither, Jumper) nei panni di Yondu, Karen Gillan (Doctor Who, The Big Short) in quelli di Nebula, e Sean Gunn (Guardiani della Galassia, Una mamma per amica) nel ruolo di Kraglin. I nuovi membri del cast sono invece Pom Klementieff (Old Boy), che interpreta Mantis, Elizabeth Debicki (Il grande Gatsby, Everest), Chris Sullivan (The Knick, The Drop) e Kurt Russell (The Hateful Eight, Furious 7) nel ruolo di Ego, il Pianeta Vivente. Guardiani della Galassia Vol. 2 è prodotto dal presidente dei Marvel Studios, Kevin Feige, con Louis D'Esposito, Victoria Alonso, Jonathan Schwartz, Nik Korda e Stan Lee.

In Guardiani della Galassia Vol. 2 ritroveremo la squadra di eroi che ha salvato Xandar dal pericoloso Ronan, questa volta alle prese con nuovi misteri ai confini del cosmo. I Guardiani dovranno lottare per mantenere la loro famiglia insieme e svelare il mistero dell’origine di Peter Quill. Alcuni vecchi nemici diventeranno nuovi preziosi alleati e faranno la loro comparsa nuovi amati personaggi provenienti dai classici fumetti del gruppo, come Mantis e la pericolosa Ayesha, oltre che Ego, il Pianeta Vivente!

Guardiani della Galassia Vol. 2 esordirà nei cinema il 5 maggio 2017.