Guardiani della Galassia Vol.2 - ecco il prima e dopo VFX Footage!

E' uscito un nuovo video di Guardiani della Galassia Vol.2 , il cinefumettodiretto da, in cui si vedono il prima e dopo l'inserimento degli effetti speciali che hanno reso il film tanto perfetto e realistico!

Anche se adesso l'attenzione dei fan Marvel è focalizzata sul prossimo film in uscita, il terzo capitolo della saga di Thor: Ragnarok, grazie alla massiccia presenza sui social di James Gunn, Guardiani della Galassia fa costantemente parlare di sé.

Il regista è piuttosto prolifico in termini di rivelazioni sul making of e sul lavoro svolto nel dietro le quinte, comprese dettagliate spiegazioni sui ruoli dei vari personaggi; adesso però, il video che è uscito, ci consente di vedere nello specifico cosa accade quando i personaggi vengono portati in vita grazie agli effetti speciali.

Framestore ha postato un footage che rivela come siano stati utilizzati gli effetti speciali in Guardiani della Galassia Vol.2 e ci mostra la realtà prima, e il risultato finale, col personaggio nella versione che conosciamo, poi. E moltissime delle scene che abbiamo visto nella pellicola, comprese quelle in cui magari si pensava che gli attori fossero semplicemente truccati - vedi Yondu e Ayesha - hanno rivelato un massiccio utilizzo di CGI anche per dettagli quali gli abiti, il set e il trucco stesso.

Anche come sia stato costruito Rocket è interessante: interessante e orripilante allo stesso tempo! Ma date un'occhiata voi stessi e, dopo, diteci cosa ne pensate nei commenti qui sotto!