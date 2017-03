Guardiani della Galassia Vol.2: ecco il nuovo banner internazionale e 2 poster!

La Marvel ha appena rilasciato un nuovo spettacolare manifesto e due poster, uno di Star-Lord e uno di Yondu, diin uscita il 25 aprile, per la regia di

Nel poster internazionale ci sono tutti i protagonisti tranne Mantis, in posa e pronti a entrare in azione. Inoltre, i nuovi poster singoli dei personaggi di Star-Lord (Chris Pratt) e Yondu (Michael Rooker) li ritraggono in una veste decisamente inusuale.

Tra poche settimane vedremo in azione il gruppo di eroi più inaspettato di sempre e si farà finalmente luce sulle origini di Star-Lord, con l'entrata in scena di Ego, il Pianeta Vivente (Kurt Russell). Per adesso godiamoci i nuovi poster qui nella gallery, che hanno un look decisamente retrò, che dite, vi piacciono?

Il cast di Guardiani della Galassia Vol.2 vedrà tra gli altri Zoe Saldana, Dave Bautista, Michael Rooker, Kurt Russell, Vin Diesel, Karen Gillan e Bradley Cooper