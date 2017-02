Guardiani della Galassia Vol. 2: ecco l'action figure Hot Toys di Rocket Raccoon

Per gli amanti delle action figure in alta qualità, laha rilasciato online la prima serie completa di foto per uno dei primi pezzi da collezione del prossimo: si tratta di! Disponibile in versione standard e in versione deluxe, potete ammirarlo nella galleria in calce alla notizia.

Realizzato con perizia artigianale basandosi sull'aspetto del personaggio nel film Guardiani della Galassia Vol. 2, l’action figure Hot Toys di Rocket Raccoon presenta una testa finemente scolpita fin nei minimi particolari raffigurante la sua espressione animalesca, una tuta da combattimento su misura, un dettagliato jetpack e le sue armi, mani e piedi intercambiabili, una miniatura non-articolata di Baby Groot che può essere collocata sulla spalla, e uno Stand dinamico progettato per la statura unica di Rocket e ideale per le pose aeree.

Di seguito le specifiche del modellino di Rocket Raccoon nei particolari:

- Una nuova testa scolpita con un’espressione ruggente con gli autentici dettagli della peluria e dei baffi di Rocket Raccoon tratti da Guardiani della Galassia Vol. 2

- Testa intercambiabile

- Espressione facciale tratta dal film con texture dettagliate della pelliccia

- Un corpo con oltre 17 punti di articolazione alto circa 16 cm

- Otto (8) mani intercambiabili, tra cui:

- Un (1) paio di mani rilassate

- Un (1) paio di mani a pugno

- Un (1) paio di mani per afferrare delle pistole

- Un (1) paio di mani per afferrare la mitragliatrice

- Quattro (4) piedi intercambiabili tra cui:

- Un (1) paio di piedi per posizioni stazionarie

- Un (1) paio di piedi per una camminata

- Tutti i pezzi della testa sono appositamente dipinti a mano

Costumi:

- Una (1) tuta da combattimento blu scuro

- Una (1) cintura con sacchetti per gli oggetti

Armi:

- Due (2) pistole dai design differenti

- Una (1) Heavy Machine altamente dettagliata

Accessori:

- Un (1) jetpack con piastre corazzate sul petto

- Una (1) miniatura di Baby Groot

- Uno (1) stand appositamente progettato con il logo del film