Guardiani della Galassia Vol. 2: ecco gli spot "Introduction" e "Under Control"

Uscirà nelle sale tra meno di una settimana,, quindi la campagna promozionale si fa sempre più incessante ed ecco sbarcare online grazie adue nuovi spot del film di

I due filmati chiamati "Introduction" e "Under Control" ci danno un ulteriore assaggio dell'umorismo e dell'azione che questo secondo capitolo del franchise ha da regalare, specie nel secondo video, dove i protagonisti dicono di avere "tutto sotto controllo".



Guardiani della Galassia Vol. 2 vedrà Star-Lord, Gamora, Drax, Rocket e Baby Groot in una nuova avventura tra le stelle, nella quale incontreranno anche Ego, Il Pianeta Vivente, padre naturale di Peter Quill e, sorpresa, misteriosa Entità Spaziale.



Nel cast troveremo Chris Pratt, Zoe Saldana, Dave Bautista, Karen Gillan, Michael Rooker, Bradley Cooper, Vin Diesel, Kurt Russell e Sylvester Stallone, per un'uscita prevista il prossimo 25 aprile.