Guardiani della galassia vol 2, ecco il giocattolo di Baby Groot, parla il cast

USA Today ha intervistato in esclusiva i protagonisti di, prossimo cinefumetto targato Marvel Studios in arrivo questo aprile nelle sale cinematografiche italiane per la regia di, anche autore dello script.

"Il primo film ha avuto successo perché ci siamo presi dei rischi e abbiamo fornito alle persone l'inaspettato" spiega Gunn nell'intervista. La pellicola è ambientata due mesi dopo il primo con Star-Lord che si prende finalmente delle responsabilità e si mette alla guida dei Guardiani della Galassia "ma" spiega il suo interprete Chris Pratt "non so se Quill diventerà mai un adulto responsabile al 100%".

La famiglia e l'amicizia tra i membri sarà vitale. Non solo Rocket e Groot, ma anche Mantis e Drax. "Drax sembra questo bestione duro" ha spiegato Dave Bautista "Ma c'è un senso di innocenza e dolore dentro di lui". Mantis, nel film, sarà un'alleata di Ego, il personaggio di Kurt Russell che, a riguardo, afferma: "Ego è il personaggio più potente che io abbia mai interpretato. Voglio dire: si è creato da solo!".

La più entusiasta del gruppo è Zoe Saldana (Gamora), che nell'intervista spiega: "Gamora è circondata da tutti questi uomini che sono stupidi per la metà del tempo. Lei è la voce della ragione...". La Saldana è felice del successo del cinecomic Marvel perché ha dato ad altri studios la possibilità di osare di più ed andare fuori 'dai binari': "Ha dato il permesso a tanti registi non solo di mettere un po' più di cuore e anima a questi film, ma anche di aggiungere altro intrattenimento oltre al solito 'CRASH! BOOM! BANG!'. Questo mi ha reso veramente felice".

Intanto, ecco la prima occhiata (qui sotto) al Baby Groot danzerino che verrà messo in vendita in occasione dell'arrivo nelle sale cinematografiche del film. Baby Groot danzerà ad ogni canzone che ascolterà ma, inclusa nel 'giocattolo', è "Come a Little Big Closer" di Jay & The Americans... che questa sia una delle canzoni contenute nell'Awesome Mix Vol. 2?