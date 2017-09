Guardiani della Galassia Vol.2 - ecco Gamora in una concept-art fumettistica!

E' appena approdato online un nuovo disegno che mostra, interpretata dain Guardiani della Galassia , che ci mostra l'eroina in una veste molto più simile alle rappresentazioni dei comics, date un'occhiata!

Andy Park, concept artist della Marvel, ha diffuso via Instagram uno dei pezzi d'arte realizzati per Guardiani della Galassia e il look di Gamora si allinea in modo piuttosto accurato a quello dei fumetti. A molte persone non dispiace la rappresentazione finale di Gamora che abbiamo visto nei primi due capitoli di Guardiani della Galassia, entrambi diretti da James Gunn, altri invece avrebbero voluto vederla più vicina alla controparte cartacea.

All'inizio, come mostra il disegno di Park, c'era probabilmente l'idea di far rassomigliare l'eroina alla Gamora vista su carta, poi, alla fine, la decisione si è spostata sul look che tutti conosciamo dell'ex assassina.

Diteci, a voi quale versione piace di più?