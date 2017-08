Guardiani della Galassia Vol.2 e... il monumento a Peter Quill!

Nelle scene tagliate di Guardiani della Galassia Vol 2. ce n'è una che ci mostra, con effetti speciali incompleti, unparticolare dedicato a... Guardate!

Il suo papà Ego gli ha fatto un regalo commemorativo per aver salvato (da solo, ehm...) la galassia nella guerra di Xander. Peter è scioccato e sorpreso, i suoi "colleghi" molto, molto, ma molto meno!

Il release del Blu-ray di Guardiani della Galassia Vol.2 è previsto, in Italia, per il 30 agosto

Ed ecco cosa ha detto il regista, James Gunn, parlando con Yahoo! di questa scena in particolare:

"Peter Quill sembra tipo il muscoloso Frank Frazetta, l'eroe, e Groot sembra un ciuffetto di broccoli e in qualche modo Drax e Rocket sono stati confusi, quindi si vede un mini-Drax che sta sulla spalla di Peter, mentre Gamora è molto formosa in questo memoriale e guarda in modo estasiato e pieno d'amore Peter Quill, stringendosi alla sua gamba. E quindi è immaginabile il motivo per il quale i ragazzi siano meno entusiasti di Peter alla visione del memoriale..."

Che ne pensate? Vi sarebbe piaciuto vedere questa scena nel film?