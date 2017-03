Guardiani della Galassia vol.2, due personaggi chiave per Stallone e Rosenbaum

All'uscita nelle nostre sale cinematografiche dimanca ancora poco più di un mese. I fan dell'Universo Cinematografico Marvel Studios non vedono l'ora di vedere cosaha preparato per loro stavolta.

Ma adesso iniziamo a scoprire qualche dettaglio in più. Che Sylvester Stallone avesse un ruolo (top-secret) nel sequel, era cosa nota da tempo. Ma adesso scopriamo che anche l'attore Michael Rosenbaum (Smallville), amico di Gunn nella vita reale, avrà una parte nel film. E - sorpresa! - entrambi saranno personaggi importantissimi per l'Universo della Marvel.

"Abbiamo un paio di personaggi che saranno molto importanti per l'Universo della Marvel e che debutteranno in Guardiani della Galassia vol. 2, e di cui i fan ancora non sanno nulla" svela il regista "Sylvester Stallone interpreta uno di questi ruoli... e anche il mio amico Michael Rosenbaum ha un ruolo importante che lavora a stretto contatto con il personaggio di Sly".