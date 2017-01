Guardiani della Galassia Vol. 2, Drax è stato stupefacente alle prime proiezioni

Ieri era il compleanno dell'ex Superstar, e ora star di. Per celebrare l'occasione, il registaha postato sulla sua pagina Facebook un augurio di buon compleanno e, così facendo, ha anche condiviso la sua ammirazione per l'attore.

Secondo Gunn, nei primi mesi dei test screening di Guardiani della Galassia Vol. 2 la risposta del pubblico al personaggio interpretato da Dave Bautista, Drax, è stata piuttosto positiva. Potete vedere il messaggio di Gunn in calce alla notizia, ma ecco cosa dice in merito alla reazione del pubblico di fronte all’apporto del personaggio in questo attesissimo sequel: "È stato stupefacente alle nostre prime proiezioni di test dei Guardiani della Galassia Vol. 2, aumentando esponenzialmente le emozioni e l’umorismo che ha mostrato nel primo film. Non potrei essere più orgoglioso di aver combattuto per fargli interpretare Drax quattro anni e mezzo fa."

Anche se la maggior parte dei commenti suscitati dall'ultimo trailer per il sequel Marvel dei Guardiani Vol. 2 è stato sull'adorabile Baby Groot, Drax è si è evidenziato come una colonna portante dell’umorismo che infonde al film. Quindi, almeno stando al trailer, ci possiamo aspettare probabilmente un approfondimento degli aspetti che rendono il personaggio così spiccatamente umoristico a dispetto del suo carattere scontroso e irascibile.

Con una nuova nostalgica traccia musicale denominata Awesome Mixtape #2, Guardiani della Galassia Vol. 2 continua a mostrarci le avventure della squadra di eroi, che li porterà alle zone più esterne del cosmo. I Guardiani dovranno lottare per tenere insieme la loro famiglia ritrovata e al tempo stesso svelare i misteri del vero padre di Peter Quill. Vecchi nemici diventeranno nuovi alleati e sorgeranno nuove minacce, mentre l'universo cinematografico Marvel continua ad espandersi.

Guardiani della Galassia Vol. 2 uscirà nelle sale cinematografiche statunitensi a partire dal 5 maggio 2017.