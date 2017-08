Guardiani della Galassia Vol.2 - domani escono il Blu-Ray e il DVD in italiano

Dal 30 agosto sarà finalmente disponibile Guardiani della Galassia Vol.2 , diretto daper i, in versione Blu-Ray3D, Blu - Ray, DVD e su tutte le piattaforme digitali

Potremo dunque gustarci le avventure degli eroi galattici più sgangherati di sempre nei formati Blu-Ray 3D, Blu-Ray, Steelbook, DVD, Cofanetti BD e DVD, con tutti e due i film usciti finora, e cioè Guardiani della Galassia e Guardiani della Galassia vol. 2.

I contenuti speciali della versione Blu-ray, comprendono un docu behind the scenes su come è stato realizzato il film, il video musicale con David Hasselhoff e il cast , divertentissime papere sul set, scene eliminate, il commento audio di James Gunn, e molto altro ancora.

Al ritmo dell'Awesome Mixtape 2, Guardiani della Galassia Vol.2 racconta le nuove avventure dei Guardiani Peter Quill/Star-Lord, Gamora, Drax, Baby Groot e Rocket. Scopriremo le origini di Peter, incontreremo suo padre e vedremo la banda combattere per mantenere unito il gruppo.



CONTENUTI SPECIALI:

Blu-ray:

· Il Making of di Guardiani della Galassia Vol. 2 – Un dietro le quinte del film diviso in quattro parti, realizzate nello stile delle note di copertina presenti nei dischi rock del passato.

· Un’Introduzione Visionaria – Il regista James Gunn spiega l’approccio che ha adottato per espandere le storie di questi amati personaggi in Guardiani della Galassia Vol. 2.

· Video musicale del brano “Guardians Inferno” – Unitevi a David Hasselhoff e ad alcuni ospiti speciali in questa festa da ballo galattica in stile retrò.

· Gag reel – Preparatevi a ridere come pazzi vedendo le spassose follie fuori scena e gli errori che hanno avuto luogo sul set di Guardiani della Galassia Vol. 2, con tutti i vostri Guardiani preferiti.

· Quattro Scene Eliminate – Scoprite quattro scene che sono state tagliate dal film: due scene estese e due scene eliminate.

· Commento Audio – Date un’occhiata a questo speciale commento al film realizzato dal regista James Gunn, che permette ai fan di dare un’occhiata approfondita alla realizzazione del film.



Edizione Digitale:

Contenuti di cui sopra



SPECIFICHE DEL DISCO (soltanto per quanto riguarda il film):

SKU del prodotto:

​Digitale = HD, 4K UHD, SD, 3D

Fisico = Blu-ray 3D, Steelbook Blu-ray 3D, Blu-ray, DVD, Cofanetto Blu-ray+ Vol. 1 + Vol. 2, Cofanetto DVD Vol. 1 + Vol 2

On-Demand = chiedete al vostro provider locale

Durata del film:

136 minuti circa

Aspect Ratio:

​Blu-ray = Alta Definizione 1080p Widescreen (2.39:1)

DVD = 2.39:1



Guardiani della Galassia Vol. 2 è scritto e diretto da James Gunn e prodotto da Kevin Feige. Louis D’Esposito, Victoria Alonso, Jonathan Schwartz, Nikolas Korda e Stan Lee sono i produttori esecutivi.

Il cast: Chris Pratt (Jurassic World), Zoe Saldana (Star Trek Beyond), Dave Bautista (Spectre) nel ruolo di Drax, Vin Diesel (Fast & Furious 7), Bradley Cooper (Joy), Michael Rooker (The Walking Dead), Karen Gillan (La Grande Scommessa), Pom Klementieff (Oldboy), Elizabeth Debicki (Il Grande Gatsby), Chris Sullivan (This Is Us), Sean Gunn (Una Mamma per Amica), Tommy Flanagan (Il Gladiatore), Laura Haddock (Luther), Sylvester Stallone (Creed – Nato per Combattere) e Kurt Russell (The Hateful Eight).