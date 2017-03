Guardiani della Galassia vol.2, dettagli ed uno spot esteso

Per annunciare l'apertura delle prevendite in USA, i Marvel Studios hanno diffuso in rete un nuovo spot esteso - con qualche sequenza inedita - da. Potete ammirarlo dopo il salto.

Nel frattempo, James Gunn ha nuovamente parlato della presenza dei personaggi interpretati da Kurt Russell e da Sylvester Stallone, specificando: "La loro partecipazione al Marvel Cinematic Universe non si concluderà con questo film. Abbiamo speso tanto tempo nel sviluppare i loro personaggi, ed ora sono parti importanti dell'Universo Cinematografico Marvel".

Intanto Chris Pratt ha anche postato un video dal set della pellicola in cui lo mostra accanto al suo papà cinematografico, per l'appunto Russell. Potete ammirare anche quest'altro video proprio qui sotto.