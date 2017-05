Guardiani della Galassia vol.2, Dave Bautista non ha amato subito lo script

sta racimolando incassi su incassi al botteghino e, sebbene non sia piaciuto più del primo, i fan lo hanno paragonato proprio a quel primo capitolo che nel 2014 sorprese un po' tutti, Marvel Studios inclusi.

Ma mentre tutti sembrano siano rimasti piacevolmente soddisfatti da questo Volume 2, una persona ha ammesso che, almeno inizialmente, lo script del sequel non gli era piaciuto particolarmente. Stiamo parlando di Dave Bautista a.k.a Drax il Distruttore: "Non ero cosi eccitato. Quando ho letto la prima volta lo script, il mio ruolo non mi andava cosi a genio. Andava in una direzione totalmente differente con Drax. Probabilmente mi aspettavo una direzione e James ne aveva scritta un'altra. Quindi mi sono sentito confuso".

"Ho letto prima i miei dialoghi, e non ho capito tutte le battute" continua "Non trovavo Drax cosi importante nel film, e non mi sentivo cosi divertente. Quindi mi ricordo di essermi seduto a leggere le battute e non ridevo. Non ridevo affatto. Ma quando ci siamo seduti tutti insieme per leggere il copione, è lì che ho capito. Quando ho sentito tutti recitare la propria parte, ho capito tutto quanto. E, soprattutto, quando leggevo le mie battute, la gente rideva a crepapelle".