Guardiani della Galassia Vol.2: cosa pensano i creatori di Star-Lord di Pratt?

Steve Englehart e Steve Gan sono i papà cartacei di, il personaggio che ha debuttato in Marvel Preview #4 nel 1976. Cosa pensano i due dell'interpretazione didi Peter Quill?

Parlando con Englehart, quando ha iniziato a concepire l'idea di Star-Lord, il personaggio doveva essere "un discreto idiota, per diventare poi il più grande essere mai esistito nell'universo." Doveva avere "una fase action su Mercurio, una storia d'amore su Venere, una storia di guerra su Marte e così via fino ai confini del Sistema Solare e oltre." Ma poiché il personaggio era noiosetto all'inizio, Englehart lasciò la Marvel prima di vedere realizzati i suoi piani.

Star-Lord non è apparso molto di frequente quindi nelle runa a fumetti e nei giornali dell'epoca. A dargli nuova linfa furono Dan Abnett e Andy Lanning con la nuova storyline de I Guardiani della Galassia.

Grazie a James Gunn e all'interpretazione di Chris Pratt di questo avventuriero scanzonato e emozionalmente fragile, tutto il mondo adesso conosce Star-Lord.

E cosa ha pensato Englehart vedendolo in carne e ossa? "Beh, non saprei" ha detto Englehart a UPROXX. "Insomma, l'ho creato e poi ho lasciato la Marvel. Tutto quello che gli è successo in seguito è stato fatto da altri. Questo tipo che appare sullo schermo non ha nulla a che vedere col mio personaggio. Certo, è un po bastardello, e il mio personaggio lo era davvero tanto, ma comunque è diverso dal mio. Ma l'ho comunque creato, e vedo il mio nome sullo schermo e tutto il resto. Ma voglio essere chiaro. Al di là dell'averlo creato, non sono stato io a dargli il grande successo di cui gode oggi. Quindi è stato diverso. Cioè, è stato come ok, era la prima volta che un personaggio creato da me andava in tv, ma allo stesso tempo era un tizio completamente diverso. Quindi non avevo aspettative di nessun tipo, non in un senso, non in un altro."

