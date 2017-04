Guardiani della galassia vol.2: confermato il ruolo di Sylvester Stallone?

Come previsto, si sono tenute le prime anterprime stampa di, cinecomic dei Marvel Studios in arrivo il 25 aprile in Italia.

Per le recensioni bisogna attendere (anche se i commenti a caldo sono positivissimi), ma inizia a trapelare i primo dettagli sul cinefumetto.

Ad esempio sembra confermato che l'attore Sylvester Stallone interpreterà effettivamente Stakar a.k.a. Starhawk, un membro storico dei Ravagers chr ha avuto dei "problemi" in passato con Yondu; dopo 20 anni i due si incontrano nuovamente all'Iron Lotus ed hanno una sorta di confronto padre/figlio.

La pellicola è scritta e diretta da James Gunn che, ieri sera, ha confermato di tornare anche per un terzo capitolo della saga.