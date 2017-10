Guardiani della Galassia vol.2: un concept ci mostra gli Osservatori e Stan Lee

diè uscito lo scorso aprile nei cinema italiani, conquistando tanti fan. Ora arrivano in rete svariati concept: e dopo l'Ego di, ora tocca agli Osservatori.

In questo concept art, che trovate qui sotto, potete vedere gli Osservatori in compagnia di Stan Lee. Molti fan hanno sobbalzato dalla poltrona del cinema quando hanno visto il leggendario creatore dell'Universo Marvel in compagnia proprio degli Osservatori.

Infatti molti pensavano che gli Osservatori fossero di proprietà della Fox, invece, come ha fatto notare James Gunn, lo studio che ha in mano i diritti degli X-Men ha solo i diritti del personaggio di Uatu, l'Osservatore, mentre i Marvel Studios possono utilizzare gli Osservatori come razza a sé.