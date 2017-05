Guardiani della Galassia vol.2, concept art ed il futuro di alcuni personaggi

Mentrecontinua la sua corsa al botteghino di tutto il mondo, arrivano in rete alcuni concept art dedicati al personaggio di Baby Groot e firmati dall'artista. Li trovate dopo il salto.

ATTENZIONE! SPOILER!

Il film ha presentato i Guardiani della Galassia originali - al cinema Ravagers - con a capo Stakar (Sylvester Stallone). Ora il presidente dei Marvel Studios, Kevin Feige, ha parlato del futuro di questi personaggi e di quella scena post-titoli di coda che li riguarda: "L'abbiamo girata perché è un momento divertente nonché un'anteprima di quel che potrebbe arrivare. Penso che tutti alla Marvel e lo stesso James Gunn vogliano vedere le loro avventure continuare in qualche modo, che diventino personaggi importanti in futuro o che siano relegati a piccole apparizioni alla Howard Il Papero. La cosa importante è farvi capire che i Guardiani originali esistono nel nostro Universo, anche se non li chiameremo mai cosi... quelle scene post-titoli sono tutte divertenti ed interessanti, e speriamo di vedere il contenuto di ognuna di esse in futuro.".