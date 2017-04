Guardiani della Galassia vol.2, chiarimenti sul ruolo di Nathan Fillion

Questo 25 aprile arriverà in Italia l'attesissimo, il cinefumetto dei Marvel Studios scritto e diretto da. Ed in attesa di vederlo nei cinema, continuiamo a 'curiosare' tra i dettagli che trapelano in rete.

Ieri vi abbiamo segnalato un presunto cameo tagliato di Nathan Fillion all'interno del sequel. Ora James Gunn ha chiarito la situazione tramite alcuni tweet su Twitter. "Per la cronaca, quella non è mai stata una sequenza del film - è soltanto Nathan Fillion che gioca sul set" ha spiegato Gunn "Nathan ha interpretato Simon Williams in alcuni poster che apparivano in una sequenza tagliata dalla pellicola. Un modo per scherzare con uno dei mie cari amici".

Gunn conferma che, in quello scatto, era Fillion nel ruolo di Williams interpretare Arkon, uno degli eroi 'dimenticati' della Marvel.