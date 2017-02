Guardiani della Galassia vol.2, le canzoni dei trailer saranno tutte nel film?

Quando parliamo di, una delle cose più interessanti per i fan è scoprire le canzoni che andranno a comporre la nuova "Awesome Mix" che Star-Lord (e stavolta i suoi amici) ascolteranno nel corso del film.

Stavolta James Gunn non ha ancora diramato la lista delle canzoni che andranno a comporre tale raccolta, e non è chiaro se e quando deciderà di ufficializzarla. Nei trailer e spot diffusi fino ad oggi del sequel, in arrivo ad aprile in Italia, possiamo ascoltare svariate canzoni e in molti hanno ipotizzato che il modo di Gunn per rivelarle al mondo intero.

Quindi la domanda è lecita: tutte le canzoni ascoltate nei trailer e spot saranno effettivamente nel sequel? Gunn ha risposto prontamente su Twitter: "Tutte erano nella shortlist delle canzoni che avrei voluto nel film. Ma non tutte ci saranno...".

Il regista e sceneggiatore sembra aver semi-confermato che "The Chain" dei Fleetwood Mac e "Come A Little Bit Closer" di Jay and the Americans saranno presenti. Questo vuol dire che "Hooked on a feeling" dei Blue Swede (suonata nel primo teaser e una delle canzoni cult del primo episodio), "Fon on the Run" degli Sweet e, persino, "Suffragette city" di David Bowie sono a rischio, al momento.

Vi terremo aggiornati.