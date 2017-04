è un grande amico di, ed ha anche avuto un cameo nel primonei panni di una delle creature che infastidisce Star-Lord nella prigione

Ma abbiamo scoperto nei mesi scorsi, che l'attore Nathan Fillion avrà un altro ruolo in Guardiani della Galassia vol.2, in cui dovrebbe interpretare Simon Williams, stella del cinema e alter ego del futuro Wonder Man. Ora Fillion ha pubblicato uno scatto dietro le quinte dalla sua lavorazione al film, affermando che è una delle scene tagliate.

Non è chiaro, almeno al momento, se tutte le scene con l'attore siano state tagliate o meno. Non resta che aspettare il 25 aprile e scoprirlo!