Guardiani della Galassia vol.2, il cameo di Stan Lee conferma una fan theory?

ATTENZIONE! SPOILER!

Una teoria dei fan, che circola in rete da anni, vuole che il sorridente Stan Lee non sia altro che una sorta di versione cinematografica di Uatu, l'Osservatore. Il personaggio osserva tutto ciò che accade sulla Terra, senza mai prendere parte ai vari eventi.

James Gunn e il presidente dei Marvel Studios, Kevin Feige, hanno semplicemente adorato questa teoria e ci hanno scherzato su, cosi che in Guardiani della Galassia vol.2 diventa... realtà! Infatti, nel cameo nel film in uscita questo 25 aprile, vediamo Lee sulla Luna, con una sorta di tuta spaziale retrò, mentre parla con altri tre Osservatori.

Feige non era sicuro di voler mantenere il dialogo della sequenza nel montaggio, per poi averne dato il via libera: cosi, nel montaggio cinematografico, Lee racconta agli Osservatori di quella volta in cui si è vestito da Postino della Federal Express, un chiaro riferimento al suo cameo in Captain America: Civil War!