Guardiani della Galassia vol.2, Bautista vuole Dragoluna, nuove clip

Ci siamo: domani arriverà nei cinema italiani, nuovo cinefumetto targato Marvel Studios scritto e diretto dache seguirà le avventure di Star-Lord & Co.

In attesa di vederlo nei cinema, la Marvel ha diffuso in rete delle nuove clip in italiano che potete visionare tranquillamente in questa notizia.

Parlando del futuro del franchise, Dave Bautista alias Drax il Distruttore ha spiegato di voler Dragoluna (Moondragon in originale) in Guardiani della Galassia vol.3: "Si, assolutamente! Vorrei raccontare ancora un po' di più del passato di Drax. Se accadrà o meno, non lo so. Non so se James si concentrerà mai su Drax, ma lo spero vivamente. Penso abbia una storia piuttosto interessante".