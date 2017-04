Guardiani della Galassia, Vin Diesel: "Non avete ancora visto il vero Groot!"

uscirà negli USA solo il prossimo 5 maggio, ma nel mentre del tour promozionale del filmha avuto modo di parlare di, che nel secondo capitolo è protagonista nella sua tenerissima versione Baby.

Mentre aspettiamo di vederlo nuovamente cresciuto nella sua apparizione in Avengers: Infinity War, sembra infatti che il Groot "adulto" che abbiamo avuto modo di ammirare nel primo capitolo di Guardini della Galassia non sia in realtà la sua forma definitiva, insomma, quella della piena maturità.



Diesel ha così spiegato ai microfoni di USA Today: «Il primo Groot che abbiamo visto potrebbe essere paragonato a una matricola del college. Questo di Guardiani della Galassia Vol. 2 è invece nella sua forma da scuola materna. L'aspetto da uomo adulto di Groot deve ancora essere rivelato. Aspettiamo quindi di vedere il vero Groot!».



Che questa forma definitiva possa essere già mostrata in Infinity War? Difficile dirlo al momento, ma siamo pronti a scommettere che la crescita del personaggio verrà protratta ancora un altro po' da Gunn, che probabilmente inserirà il Working-Man Groot nell'annunciato Guardiani della Galassia Vol. 3.