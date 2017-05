Guardiani della Galassia: James Gunn parla del successo della colonna sonora

Come il resto del mondo ancheè rimasto sorpreso dal fatto che un mixtape di canzoni degli anni '70 potessero tornare ad avere grande successo tramite i suoi film sui. Gunn ha parlato di quest'aspetto interessante dei suoi due cinecomic in un'intervista alla celebre rivista Rolling Stone.

Guardiani della Galassia Vol. 2 ha ormai toccato quota 500 milioni di dollari d'incasso in tutto il mondo e buona parte di questo successo è dovuto anche alla colonna sonora.

In un'altra intervista, Gunn ha dichiarato:"Ho un elenco di 500 canzoni che penso possano essere amate dal personaggio di Meredith. Quando ho scritto lo script ho inserito le canzoni nei punti dove potevano, secondo me, adattarsi meglio. A volte non avevo una canzone giusta presente nella lista quindi dovevo andare a cercarla. Tutto è fondamentalmente inserito in modo organico, come lo zucchero in una torta."

Guardiani della Galassia Vol. 2 comprende nel cast Chris Pratt, Zoe Saldana, Dave Bautista, Michael Rooker, Karen Gillan, Pom Klementieff, Elizabeth Debicki, Chris Sullivan, Sean Gunn, Sylvester Stallone e Kurt Russell.