Guardiani della Galassia - James Gunn: "Groot è morto e chi muore non torna!"

: In che senso, direte voi? Insomma,lo abbiamo rivisto ine pare lo rivedremo ancora, quindi cosa intende? Chi non ha visto il Volume 2 , magari non legga...

Anche se i personaggi Marvel generalmente tornano dalla morte, in questa trilogia, quella di Guardiani della Galassia, tutta diretta da James Gunn, non succederà. Quindi non rivedremo Yondu, se non in flashback, e no, il Groot che conosciamo adesso, il carinissimo Baby Groot che poi diventerà adolescente, NON è il Groot che si è sacrificato per i suoi amici in Guardiani della Galassia.

Il regista ha usato Facebook, come fa di frequente, per rilasciare una dichiarazione al riguardo:

"Anche se sarà sempre possibile vedere Yondu in flashback e prequel, personalmente non lo riporterò mai in vita nel presente perché annullerebbe il sacrificio che ha fatto, e tutta la questione padre figlio che tanto ci ha commosso nel finale perderebbe di significato. Uno dei motivi per cui Yondu è uno dei personaggi più popolari del secondo film è proprio in ragione del suo SACRIFICIO e l'idea di riportarlo indietro in Vol.3 o 4 o nella serie Netflix su Yondu solo perché vende un sacco di Funko Pop, mi fa letteralmente ribrezzo. Come ho detto, non lo farò mai."

Gunn ha poi messo il punto anche sulla questione Groot e sul suo sacrificio alla fine di Guardiani della Galassia: quello, secondo molti, se non tutti, è stato una specie di "ritorno dalla morte", no? No. Il Groot che il pubblico ha amato nel primo film è morto e la sua rigenerazione in Baby Groot ha la sua personalità e nessun ricordo dell'originale.

Vedremo quindi una serie Netflix su... ehm... Groot?

Scherzi a parte, cosa ne pensate? Avevate idea che le cose, per "rametto" stessero così? E, soprattutto, questo cambia qualcosa o lenisce comunque il "dolore" per la perdita del personaggio originale? Diteci come la vedete nei commenti!