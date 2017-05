Guardiani della Galassia: il creatore di Mantis spiega l'origine del personaggio

Il rapporto trae la Marvel è stato abbastanza tumultuoso ma Englehart ha creato alcuni dei più bei personaggi di quell'universo cinematografico. Dopo aver raccontato la sua emozione nel vedere sul grande schermo Star-Lord, Englehart ha parlato del personaggio di, nel film interpretato da Pom Klementieff.

Englehart ha raccontato che una versione di Mantis era apparsa in molte altre storie:"Poi ho lasciato la Marvel e sono andato alla DC. Quando andai al Comic-Con di San Diego mi chiesero 'Quindi non vedremo più Mantis?'. Io risposi 'Troverò un modo'. Decisi quindi di presentarla nella Justice League con il nome di Willow, perchè Mantis ha il copyright di Marvel Comics. Era divertente il suo ingresso nella Justice League. 'Non posso dirti da dove vengo, non posso raccontarti la mia storia. Ma sono qui.' E allora ho pensato 'la inserirò in ogni mio lavoro!'. Infatti poi è comparsa in altri miei progetti, per esempio Scorpio Rose, con il nome di Lorelai. Poi però mi sono detto che esiste anche una linea tra che divide il divertimento dall'indulgenza. Capii che non potevo metterla in ogni mio lavoro. Così non la usai per molto tempo. Ora il personaggio è tornato alla ribalta grazie a Guardiani della Galassia Vo. 2 ma vorrei sottolineare la differenza tra il cinema il mondo del fumetto. Spero comunque che facciano un ottimo lavoro con lei ma non ne ho idea."

Guardiani della Galassia Vol. 2, in questo periodo anche nelle nostre sale, è diretto da James Gunn e il successo al botteghino impressionante.