Gremlins 3, Chris Columbus: "Lo script è pronto ed è oscuro e contorto!"

Era ormai dal dicembre del 2016 che non si avevano più notizie sull'annunciato Gremlins 3 , ma ecco che oggiha pubblicato un'intervista adove l'autore del primo, immortale cult originale diretto daha confermato di aver ultimato lo script del sequel.

Dichiarando che il tutto potrebbe focalizzarsi sul tentativo di uccidere il tenero e simpatico Gizmo in modo da poter liberare l'umanità dai pericolosi Gremlins che è in grado di generare, Columbus ha rivelato: «Credo sia un'ottima idea essere onesti a questo punto. Stanno morendo troppe persone. Sono davvero orgoglioso dello script. È così contorto e oscuro. Il discorso per girarlo è sempre su questioni di budget. Personalmente volevo tornare a quella intricata sensibilità del primo film. Ho scoperto come fosse un posto davvero adatto per ritornare a scrivere di nuovo, quindi speriamo di vedere questo film il prima possibile».



Ma l'autore ha anche assicurato che le creature saranno sempre bruttine: «Oh, senza dubbio lo saranno, con un uso minimo di CGI. La utilizzeremo sostanzialmente per rimuovere solo i cavi e rendere più facile la vita dei burattinai».



Incrociamo le dita.