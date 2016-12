Gremlins 3: un aggiornamento sullo stato dei lavori da Zach Galligan!

Sono passati 26 anni da quando l'ultimo film deiuscì nei cinema nel 1990, dopo la prima indimenticabile pellicola del 1984. Eppure, i fan sono curiosi di avere novità per il vociferato terzo film della saga, che in questo periodo di remake e sequel è sicuramente tornato alla ribalta.

Fortunatamente, un terzo capitolo della serie è sicuramente in sviluppo, e i professionisti coinvolti nella lavorazione offrono di tanto in tanto anche aggiornamenti sullo stato del progetto. È il caso di Zach Galligan, attore che interpretò il giovane Billy in Gremlins e Gremlins 2, che ha discusso il potenziale futuro per un terzo film di Gremlins in un'intervista con BleedingCool.

Ecco cosa ha potuto svelare: “Credo che si possa dire che quello che sta accadendo con Gremlins 3 è simile a quello che successe con Gremlins 2. Le persone coinvolte sono le stesse e tendono a lavorare nello stesso modo. C'è un enorme divario temporale, ma è sempre la Warner Bros, Spielberg e Chris Columbus. Ora, Chris Columbus non aveva niente a che fare con Gremlins 2 e non credo si sia curato della direzione che hanno preso alcuni dei personaggi, comunque ha dichiarato che 'Non ci sarà mai un remake, non ci sarà mai un reboot ma ci sarà solo un sequel.' Gremlins 3 si svolgerà al giorno d'oggi. Ci saranno alcuni nuovi personaggi e altre vecchie conoscenze, credo nello stile de Il Risveglio della Forza. Una cosa che sappiamo per certo è che hanno già uno sceneggiatore a bordo. L'unico indizio che posso dare è il seguente: c'è stato un divario di sei anni tra Gremlins e Gremlins 2, e la maggior parte del tempo è stato speso nella sceneggiatura. Una delle idee che è stata scartata era 'I Gremlins a Las Vegas'. Hanno lavorato a quello per 18 mesi ma era troppo costoso da girare. Alla fine arrivò l'idea della torre, dove in sostanza lavoravo per Donald Trump, il nostro nuovo presidente! Chris Columbus vuole assolutamente farlo perché vorrebbe annullare Gremlins 2 di cui lui non era entusiasta, e Spielberg, una volta trovata la sceneggiatura giusta, può collegare il suo nome e fare un sacco di soldi. Non che ci sia qualcosa di sbagliato in questo.”

Le parole di Galligan suonano promettenti, ora mancherebbe solo l’annuncio di una data di uscita anche solo provvisoria…