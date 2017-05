Gregory Crewdson debutta alla regia con Reflective Light

La Focus Features ha acquistato i diritti di, opera prima del noto fotografo, al debutto nella regia di un lungometraggio. Il film è prodotto da Marc Platt, tra i produttori di La La Land, insieme a Jared LeBoff della Platt Productions. Il film è un adattamento del romanzo di Carla Buckley del 2014.

Un ragazzo adolescente soffre di una malattia che lo rende gravemente allergico alla luce del sole. Sua madre è così devota alla cura di suo figlio che ha alienato il resto della famiglia, creando uno stile di vita notturno e sostenibile per lui, a scapito del proprio benessere. Quando una ragazza del vicinato scompare, l'equilibrio che li ha tenuti insieme inizia a vacillare.

Gregory Crewdson, con Reflective Light, tenta quindi quel grande passo verso il cinema partendo da un'altra forma d'arte, come hanno fatto in passato Tom Ford e Julian Schnabel. Le fotografie di Crewdson sono rinomate per essere molto elaborate e realizzate facendo uso anche di attrezzature da set cinematografici.