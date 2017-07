Green Lantern Corps: Tyrese Gibson conferma di aver avuto contatti con la Warner

È ormai dal 2015 che) cerca via social l'appoggio dei fan per accaparrarsi il ruolo dinell'annunciato Green Lantern Corps , e a quanto pare l'idea sarebbe piaciuta anche alla

Intervistato infatti dai microfoni di SyFy Wire, la star avrebbe confermato di aver avuto dei contatti con la major, dirigenti e produttori, per discutere di un suo possibile ingaggio nel film, attualmente in fase di scrittura ma ancora privo di un regista e di una data d'uscita.



Queste le parole di Gibson: «Mi piacerebbe interpretarlo, sì. Ho avuto un paio di incontri con la Warner e credo che stiano ancora cercando di capire come muoversi. Amerei confermare ufficialmente il mio ingaggio, ma non posso. Se mai decidessero di andare in una direzione diversa, credo sapranno capire perfettamente qual è la cosa migliore per il film. I fan hanno iniziato questa campagna e tutto ciò che ho fatto è stato sfruttare i social media per condividere il mio interesse».



Visto il recente rumor che vorrebbe un John Stewart tra i 20 e i 30 anni, forse Gibson potrebbe essere ormai fuori dai giochi considerata la sua vicinanza ai 40, ma la speranza è sempre l'ultima a morire, data anche la statuaria fisicità e il carisma della star.