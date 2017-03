Green Lantern Corps: Henry Cavill allude ad Armie Hammer come nuovo Hal Jordan?

L'Universo Cinematografico DC sta prendendo man mano sempre più forma, e mentre quest'anno arriveranno in sala Wonder Woman e l'attesissimo Justice League, adesso(Superman) sembra alludere all'amico e collegacome possibile nuovo Hal Jordan nell'annunciato

L'attore era già stato citato nella short list dei papabili per la parte del protagonista, ma nessuna conferma ufficiale è ancora arrivata dalla Warner. Sappiamo però che attualmente Hammer è in fase di allenamento per un ruolo non meglio specificato, e proprio da questa certezza nascono i dubbi dei fan dopo un post di Cavill via Facebook.



Non è però la prima volta che succede: poche settimana fa, sempre Cavill aveva scritto "Kal è alla ricerca di Hal", e il post aveva ottenuto il mi piace proprio da parte di Ammer. Comunque, queste le parole dell'attore nella nuova foto: «Dal momento che mi è uscito il ginocchio dopo l'infortunio ho aumentato costantemente il mio carico di allenamento. So che è irritante quando la gente dice queste cose, ma è così genuinamente bello tornare in palestra. Non mi sto distruggendo quotidianamente. Basta solo allenarsi il giusto per avere risultati convincenti. Non c'è niente di divertente da postare qui, la cosa è terribilmente seria perché devo riuscire a essere più grosso di Green Lantern... aspettate, cooosa?».



Insomma, una veloce stuzzicatina ai fan DC che non vedono l'ora di capire chi darà il volto alla nuova Lanterna Verde. Ecco il post: