Green Lantern Corps.: ecco gli attori in lizza per Hal Jordan!

La scorsa settimana, è stato rivelato che la Warner Bros. Pictures ha dato - finalmente - via libera al film, reboot nell'Universo Cinematografico della DC Comics dedicato al personaggio di

Ora The Wrap riporta gli attori in lizza per la parte di Hal Jordan nella pellicola. Ci sono Tom Cruise, Bradley Cooper, Joel McHale, Jake Gyllenhaal, Armie Hammer e, addirittura, Ryan Reynolds, già protagonista del film del 2011 sul personaggio che fu un flop totale.

Nel film vedremo anche il personaggio di John Stewart, in quello che è stato definito un team-up nello spazio tra i due supereroi. Justin Rhodes e David S. Goyer lavoreranno alla sceneggiatura; la data di uscita non è ancora stata fissata.