Green Lantern Corps.: David S. Goyer alla regia?

Come ormai saprete, la Warner Bros. Pictures sta cercando un altro cinecomic da far uscire nel 2018, oltre ad(in arrivo a Natale 2018, per l'appunto). E lo studio avrebbe un paio di titoli su cui puntare.

Di titoli ne ha abbastanza, ma non tutti sono pronti a procedere. E, secondo Meet the Movie Press, uno dei possibili film che potrebbero arrivare nel 2018 è Green Lantern Corps., nuovo film stand-alone dedicato al personaggio di Lanterna Verde. Come vi abbiamo svelato, Justin Rhodes e David S. Goyer stanno scrivendo la sceneggiatura della pellicola.

E, stando al sito, Goyer potrebbe essere ingaggiato anche come regista della pellicola, aiutando cosi la Warner ad avere un progetto 'pronto' per il 2018. Questa notizia - seppur non confermata - non ha fatto gioire i fan della DC Comics che, on Goyer hanno un rapporto di amore/odio ed è stato spesso definito uno dei "problemi della DC cinematografica" attuale.

Vi terremo aggiornati su eventuali sviluppi.