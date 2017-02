Green Lantern Corps: Common vorrebbe recitare nel film

Durante un'intervista rilasciata a IGN, il rapperha parlato del suo interesse a partecipare al film, atteso adattamento in programma nelle sale nel 2020. Common ha ricordato di come in passato venne preso in considerazione per, progetto targato DC con George Miller alla regia, purtroppo naufragato.

Nel corso della chiacchierata, Common ha parlato del ruolo che vorrebbe ricoprire in Green Lantern Corps:"Non ho ancora parlato con i responsabili del progetto a Washington. John Stewart, il personaggio che vorrei interpretare, è davvero sorprendente. Quando ho avuto l'opportunità di essere potenzialmente John Stewart nel progetto naufragato di Justice League Mortal ho imparato davvero tutto su Lanterna Verde e sulla mitologia che sta dietro al personaggio e al suo mondo. Mi sono lasciato trasportare dalla sua natura innovativa di supereroe capace di usare la propria mente per fare un sacco di cose, quindi ho instaurato un feeling davvero profondo con lui. Adoro il personaggio, ma non lo so, non ho parlato con i vertici DC a riguardo ma, si sa, è certo che mi piacerebbe poterlo interpretare. Sarebbe un onore essere John Stewart."

Common ha già preso parte all'universo DC, recitando in un cameo in Suicide Squad nei panni di un gangster e negli ultimi anni ha recitato in diversi film e serie tv come Terminator Salvation, American Gangster e Now You See Me. Ha vinto l'Oscar alla miglior canzone in un film insieme a John Legend per la canzone in Selma.