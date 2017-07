Green Lantern Corp: Jason Momoa ha inavvertitamente rivelato qualcosa del film?

potrebbe aver fatto una rivelazione, senza volerlo, che riguarda il film Green Lantern Corps , ma andiamo con ordine e vediamo cosa è successo.

Ieri Momoa, la star di Aquaman, ha postato una foto dalla Hall H, presumibilmente alla Warner Bros, che riguarda la presentazione che avverrà oggi (stanotte da noi).

L'immagine dal dietro le quinte mostra un banner in cui si vedono Superman, Batman, Wonder Woman, The Flash, Aquaman, Cyborg, e... Green Lantern?!

Potrebbe non voler dire nulla, ma invece potrebbe voler anche dire che tra qualche ora avremo qualche annuncio che riguarderà Green Lantern Corps... Qualsiasi cosa sia, Momoa approva: "Io so qualcosa che voi non sapete. Ed è super spettacolare!"