Grasshopper Jungle: New Regency acquista i diritti del film di Edgar Wright

Mentre è attesissima quest'anno l'uscita nelle sale del suo nuovo, action tutta musica e inseguimenti con protagonistasembra aver trovato già il suo nuovo progetto da regista.

Stiamo infatti parlando dell'adattamento cinematografico di Grasshopper Jungle, romanzo young-adult del 2015 firmato da Michael L. Printz che Wright dirigerà e produrrà al fianco di Matt Tolmach (Jumanji: Welcome to the Jungle). Il progetto diventa quest'oggi realtà però grazie alla New Regency, che è entrata in trattative finali con i produttori per l'acquisizione dei diritti di sfruttamento del film.



La storia di Grasshopper Jungle racconta del giovane Austin e del miglior amico Robby che per errore scatenano un esercito inarrestabile sulla terra formato da gigantesche e inarrestabili mantidi religiose, che vogliono fare solo due cose. Austin e Robby scatenano la fine del mondo senza che nessuno, in sostanza, sappia nulla. Il punto di vista narrativo è quello di Austin, giovane sessualmente confuso tra i sentimenti contrastati che prova per il suo amico Robby e la ragazza, Shann Collins.



Un racconto decisamente nelle corde di Wright, sia per assurdità che per una dosa massiccia d'azione fresca e divertente. Non vediamo l'ora di saperne di più, ma nel frattempo restiamo in attesa di Baby Driver, in arrivo il 7 settembre.