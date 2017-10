Grandeur et décadence: trailer per la versione restaurata del film di Godard

UniFrance ha dffuso in streaming un trailer per la versione restaurata di, film diretto danel 1986.

Presentata fuori concorso all’ultimo Festival di Locarno, questa opera poco nota di Godard era stata concepita per il mezzo televisivo e passò quasi inosservata, probabilmente per la profondità della narrazione, parecchio meta-cinematografica. Al centro dell’opera c’è infatti un regista – interpretato da Jean-Pierre Léaud – immerso in problemi di natura sia professionale che personale mentre sta montando il suo prossimo film.

Non si parla ancora di un’uscita nelle sale, a parte nei circuiti festivalieri, ma qualche casa di distribuzione indipendente potrebbe interessarvisi prima o poi. Almeno lo speriamo, per poter gustare ancora di un altro Godard al cinema.