Gotham City Sirens: Jessica Chastain sulla possibilità di impersonare Poison Ivy

sarebbe interessata a interpretareinsieme anei panni di, nello spin-off didiretto da? A quanto pare sì, a patto che il ruolo soddisfi degli specifici requisiti cari all’attrice.

Da quando si è diffusa online un’impressionante fan art di Jessica Chastain nei panni di Poison Ivy, lei è diventata la favorita dei fan per il ruolo. Ma cosa pensa davvero l'attrice di The Martian sulla possibilità di interpretare la Dottoressa Pamela Ivey nel DCEU? Parlando con CinemaBlend, Jessica Chastain ha dichiarato: "Sono interessata a tutte le storie in cui i personaggi sono forti e dinamici, non stereotipati e oggettivati. Mi piacciono i personaggi femminili che sono i soggetti, non oggetti. E così, se Poison Ivy fosse una di loro, certo. Contate su di me."

Due anni prima, la Chastain aveva fatto delle osservazioni critiche sui ruoli delle supereroine femminili, e a seconda della direzione che Ayer intende prendere con Poison Ivy, potrebbe rappresentare un blocco per la Chastain, se la sua mentalità non fosse cambiata: "Se guardate a film come Elektra e Aeon Flux, il problema degli studios è che cercano di creare delle donne cazzute sessualizzandole molto. Devono per forza indossare qualche tutina. Ma se guardate ai più incredibili ruoli femminili, come Ripley in Alien, lei è una donna molto sexy, ma non è molto truccata. È in maglietta e jeans. Quello che la rende sexy è quanto sia capace."

Con la Warner Bros. interessata a trovare un altro film di supereroi per sostituire Batman nel 2018, Gotham City Sirens potrebbe entrare improvvisamente in produzione. David Ayer è alla regia e la sceneggiatrice di Tomb Raider Geneva Dworet Robertson ha firmato la sceneggiatura. Con Margot Robbie nei panni di Harley Quinn, il casting in corso per Catwoman, Poison Ivy, e il principale antagonista Black Mask è tutto ciò che resta prima che possano iniziare le riprese.