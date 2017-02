Gotham City Sirens: Haley Bennett stuzzica i fan con Catwoman?

Come ormai saprete,avrà uno spin-off titolato. Secondo le voci di corridoio, le riprese dovrebbero iniziare quest'anno cosi da avere il film in uscita nel 2018, ma tutto ciò ancora non è confermato.

Sappiamo che Margot Robbie riprenderà i panni di Harley Quinn e che nel film potrebbero apparire sia Catwoman che Poison Ivy. Alcuni rumor indicavano Megan Fox come potenziale Poison Ivy, ed ora le speculazioni vorrebbero Haley Bennett come possibile Catwoman.

Tutto perché l'attrice di I Magnifici 7 ha pubblicato un disegno di Catwoman su Instagram senza aggiungere altro; un successivo scatto in cui vediamo l'attrice con un nuovo taglio di capelli molto simile a quello di Catwoman nei fumetti non ha fatto altro che alimentare le voci.

Vi terremo aggiornati.