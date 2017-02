Gotham City Sirens: David Ayer ha rivelato il villain della pellicola?

A quanto pare, a meno di cambiamenti in corso d’opera, è stato appena rivelato il nemico principale delle. Il registaha infatti condiviso tramite il suo profilo Twitter un'immagine molto interessante che ritrae, un nemico di Batman, il che apparentemente conferma la sua presenza nella pellicola.

Non sappiamo quasi niente di Gotham City Sirens, al di là del fatto che Margot Robbie, che interpreta Harley Quinn, sarà affiancata da Catwoman e Poison Ivy come nei corrispettivi fumetti. Tuttavia, il regista David Ayer potrebbe aver rivelato oggi un dettaglio chiave, quando ha postato su Twitter l’immagine presa da un fumetto DC del villain Maschera Nera, un membro dell’iconica schiera di nemici di Batman.

Per quelli di voi che non hanno familiarità con il personaggio, si tratta di un boss del crimine spietato che non si fa scrupoli a torturare e uccidere coloro che incrociano la sua strada. Si è scontrato spesso con altri criminali come Due Facce e il Pinguino per il controllo di Gotham, ed è stato responsabile della morte di Stephanie Brown / Robin. Una volta ha giocato un ruolo chiave in una trama che coinvolgeva Catwoman, e che culminò con la sua morte apparente per mano di quest’ultima. Come la maggior parte dei cattivi dei fumetti, però, è tornato, anche se sotto la maschera si cela un nuovo individuo.

Se è lui la minaccia che spingerà le Gotham City Sirens ad allearsi, si tratta di una scelta molto interessante. Speriamo di saperne di più su questo aspetto molto presto.