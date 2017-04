Gotham City Sirens: Bryce Dallas Howard interessata al ruolo di Poison Ivy?

Al momento dell'annunciatodisappiamo solo che la bellatornerà a vestire i panni della folle, già vista in, ma il resto del cast è ancora tutto da confermare.

Pochi mesi fa era stata Jessica Chastin a parlare della possibilità di interpretare una delle protagonista, Poison Ivy, e adesso, rispondendo via Twitter a un suo fan sulla questione, Bryce Dallas Howard ha postato due commenti che lascerebbero intuire un certo interesse proprio per il ruolo della villain dal pollice verde.



Nei tweet di legge infatti: «Beh, Poison Ivy è davvero una badass», seguito dalla domanda di un suo follower: «Ti piacerebbe interpretarla?», alla quale alla fine la Howard ha risposto con un velato "hmmmm". Insomma, niente di ufficiale né pazzesco, ma nella ricerca del giusto cast per portare o riportare sul grande schermo queste villain dell'Universo Dc, la Warner potrebbe tenere d'occhio queste esternazioni di volontà dell'attrice.



Gotham City Sirens non ha ancora una data d'uscita ufficiale.