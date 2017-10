Gotham Awards 2017, Scappa: Get Out al comando con 4 nomination

, diretto da, è al comando, con quattro nomination, dei Gotham Awards 2017, festival dei film indipendenti. Di seguito riportiamo la lista completa delle categorie e relative nomination.

Get Out è stato realizzato con un budget di soli 4, 5 milioni di dollari, ma ne ha guadagnati 175 al box office nordamericano; inoltre, il rating su Rotten Tomatoes era del 99%. Adesso, con quattro nomination, inclusa quella per il miglior Film, il miglior Regista esordiente, la migliore Sceneggiatura e il miglior Attore, questo horror prende di diritto posto tra le uscite migliori dell'anno n corso.

Altri titoli in concorso che meritano di essere nominati sono Call Me by Your Name, con Armie Hammer e Timothée Chalamet, Tangerine, The Florida Project, e la pellicola con protagonista Margot Robbie nei panni della pattinatrice su ghiaccio Tonya Harding, I, Tonya.

Molti attori e registi riceveranno dei premi (tributi IFP) durante la cerimonia, inclusi Nicole Kidman, Dustin Hoffman, Sofia Coppola, il CEO della Blumhouse Productions Jason Blum, Ed Lachman e Al Gore. Dee Rees’ Mudbound riceverà il Premio della Giuria Gotham per la somma collettiva delle sue ottime interpretazioni.

La lista delle nomination (via: THR):

MIGLIOR FILM

Call Me by Your Name (Sony Pictures Classics)

The Florida Project (A24)

Get Out (Universal Pictures)

Good Time (A24)

I, Tonya (NEON)



MIGLIOR DOCUMENTARIO

Ex Libris – The New York Public Library (Zipporah Films)

Rat Film (MEMORY and Cinema Guild)

Strong Island (Netflix)

Whose Streets? (Magnolia Pictures)

The Work (The Orchard and First Look Media)



PREMIO BINGHAM RAY PER IL MIGLIOR REGISTA ESORDIENTE

Maggie Betts – Novitiate (Sony Pictures Classics)

Greta Gerwig – Lady Bird (A24)

Kogonada – Columbus (Superlative Films/Depth of Field)

Jordan Peele – Get Out (Universal Pictures)

Joshua Z Weinstein – Menashe (A24)



MIGLIOR SCENEGGIATURA

The Big Sick – Emily V. Gordon and Kumail Nanjiani (Amazon Studios)

Brad’s Status – Mike White (Amazon Studios)

Call Me by Your Name – James Ivory (Sony Pictures Classics)

Columbus – Kogonada (Superlative Films/Depth of Field)

Get Out – Jordan Peele (Universal Pictures)

Lady Bird – Greta Gerwig (A24)



MIGLIOR ATTORE

Willem Dafoe – The Florida Project (A24)

James Franco – The Disaster Artist (A24)

Daniel Kaluuya – Get Out (Universal Pictures)

Robert Pattinson – Good Time (A24)

Adam Sandler – The Meyerowitz Stories (New and Selected) (Netflix)

Harry Dean Stanton – Lucky (Magnolia Pictures)



MIGLIOR ATTRICE

Melanie Lynskey – I Don’t Feel at Home in This World Anymore (Netflix)

Haley Lu Richardson – Columbus (Superlative Films/Depth of Field)

Margot Robbie – I, Tonya (NEON)

Saoirse Ronan – Lady Bird (A24)

Lois Smith – Marjorie Prime (FilmRise)



MIGLIOR ATTORE ESORDIENTE

Mary J. Blige in Mudbound (Netflix)

Timothée Chalamet – Call Me by Your Name (Sony Pictures Classics)

Harris Dickinson – Beach Rats (NEON)

Kelvin Harrison, Jr. – It Comes at Night (A24)

Brooklynn Prince – The Florida Project (A24)



MIGLIOR SERIE ESORDIENTE - LONG FORM

Atlanta (FX Networks)

Better Things (FX Networks)

Dear White People (Netflix)

Fleabag (Amazon)

Search Party (TBS)



MIGLIOR SERIE - SHORT FORM

555 (Vimeo)

Inconceivable (YouTube)

Junior (Blackpills and VICE)

Let Me Die a Nun (Vimeo)

The Strange Eyes of Dr. Myes (YouTube)



Il Premio Gotham Independent Film Awards si terrà il 27 novembre e sarà presentato da John Cameron Mitchell.