Gotham 4: vedremo Harley Quinn a breve oppure no? Risponde il produttore

: I fan disono andati letteralmente in fibrillazione quando l'attore di Gotham , David Mazouz, ha accennato qualcosa sulla possibilità che si veda prestonella serie.

Purtroppo, almeno per adesso, questa cosa non avverrà. parlando con ComicBook.com, il produttore esecutivo di Gotham, John Stephens, ha chiarito che:

"In realtà è stata colpa mia. Ho detto qualcosa a David, e lui ha inteso che fosse quello il riferimento, sfortunatamente. Ma no, non vedremo Harley Quinn, no."

Gli spettatori di Gotham pensavano che Barbara Kean, interpretata da Erin Richards, sarebbe poi diventata (potenzialmente), Harley Quinn ad un certo punto, a causa delle tendenze sempre più violente e psicotiche mostrate dal personaggio, ma i commenti di Stephens negano l'eventualità:

"Non è che noi non amiamo il personaggio di Harley Quinn, anzi! Ma i sui tratti distintivi, quali l'anarchia, la gioia, i disastri che crea, li abbiamo già inseriti nel personaggio di Barbara..."

Le due, comunque, hanno origini assolutamente diverse, e Barbara è addirittura morta, recentemente, nella serie, e se pure questo non significherà un addio definitivo, non è detto che torni nei panni della Quinn, che non sarebbe proprio il suo alter ego, ecco.

Per adesso, a meno che non ci stiano fuorviando volutamente, sappiamo che nella season 4 di Gotham, Harley Quinn non sarà un personaggio che vedremo.