Gotham 3: ecco un primo sguardo al risorto Jerome!

La prima di lunedì scorso per la midseason americana diha anticipato la resurrezione dello psicotico, che molto probabilmente è destinato a diventare l'incarnazione televisiva del nemico più iconico di, il. Ora possiamo finalmente vedere alcuni scatti che lo ritraggono in tutta la sua follia, subito dopo il salto!

Anche se abbiamo intravisto il suo grottesco volto tramite alcuni filmati pre-registrati, il personaggio farà il suo ingresso trionfale durante l'episodio che andrà in onda questa sera sull’emittente FOX americana. Dopo aver visto Jerome Valeska in quello che sembrava essere un congelatore, non è stato specificato se fosse effettivamente morto o solo congelato, ed ora è arrivato il momento di scoprire la verità. TV Insider ha rilasciato per l’occasione alcune immagini ufficiali dell’atteso ritorno del cattivo, che potete vedere in calce alla notiza!

"Non vedo davvero l'ora che la gente lo veda in TV," ha detto al sito Cameron Monaghan, interprete del personaggio sul piccolo schermo. "Abbiamo un paio di diversi look... sembra veramente fantastico. Il nostro designer per il make-up e gli effetti speciali Mike Maddi ha fatto un lavoro fenomenale."

Gli spettatori più attenti, tuttavia, noteranno che Jerome non aveva questa gigantesca cicatrice nella puntata della scorsa settimana, ed è quindi molto probabile che la sua resurrezione includa il tipo di intervento chirurgico insano che renderebbe orgoglioso Hugo Strange. Chi invece non lo troverebbe molto appropriato è sicuramente Jim Gordon.

Nella nuova puntata di Gotham, in onda questa sera su Fox e intitolata "Mad City: Smile Like You Mean It", prevarrà l’oscurità: in fuga da Gordon e Bullock, Dwight (la guest star David Dastmalchian) cerca di resuscitare Jerome (la guest star Cameron Monaghan) che, a sua volta, attiverà i suoi accoliti in tutta Gotham City. Nel frattempo, vengono rivelate le vere intenzioni della madre di Selina (la guest star Ivana Milicevic), e il gioco di potere tra il Pinguino e Nygma si intensificherà quando i piani di Barbara entreranno in azione.