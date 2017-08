Gore: Griffin Dunne con Kevin Spacey nel biopic Netflix su Gore Vidal

si è unito al cast di, biopic su Gore Vidal prodotto da Netflix che vedenella parte principale e che verrà diretto da).

Le riprese del film si svolgeranno in Italia, dato che Vidal – celebre scrittore e drammaturgo – passò lunghi periodi della sua vita a Roma fin dai primi anni Sessanta e più tardi anche nella enorme villa chiamata La Rondinaia nel piccolo paese di Ravello, sulla costa amalfitana. Qui ebbe modo di ospitare celebrità come Andy Warhol, Mick Jagger e Paul Newman.

Dunne ricoprirà il ruolo di Leonard Bernstein, il celebre compositore delle melodie di West Side Story, Peter Pan e Wonderful Town. Inoltre, l’attore – noto per il suo ruolo in Fuori orario di Martin Scorsese, ha avuto modo di produrre e dirigere sempre per Netflix il documentario Joan Didion: The Center Will Not Hold, dedicato alla celebre giornalista statunitense vincitrice del National Book Award nel 2005. Recentemente è anche apparso nella serie Amazon, I Love Dick e nel film Netflix con Brad Pitt, War Machine.