Goon: Last of the Enforcers, online il nuovo trailer ufficiale del film

ha fatto debuttare in rete un nuovo trailer ufficiale per la sua pellicola di prossima uscita intitolata, che arriverà nelle sale cinematografiche canadesi tra poco più di un mese.Come sempre, potete trovare il video in calce alla notizia.

La pellicola prende avvio da un nuovo giorno per gli Highlanders Halifax. Un pro lockout ha riunito tutti i vecchi compagni di squadra con i nuovi giocatori, ma all'appello manca dalla il preferito di tutti e il cuore della squadra, Doug "The Thug" Glatt. Ritiratosi a causa dei troppi colpi ricevuti, ora è sposato con un bambino in arrivo. Doug ha appeso i pattini al chiodo e ora è un venditore di assicurazioni. Ma quando la nemesi di Doug, Anders Cain, minaccia il futuro della squadra, Doug è costretto ad entrare in azione.

Goon: Last of the Enforcer vede nel suo cast le stelle stelle Sean William Scott, Jay Baruchel, Alison Pill, Liev Schreiber, Elisha Cuthbert e Wyatt Russell. Il film è prodotto da David Gross, Jesse Shapira, e Jeff Arkuss. eOne distribuirà il film in Canada a partire dal 17 marzo 2017. Un rilascio degli Stati Uniti non è stata ancora fissato.