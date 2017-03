Goon: Last of the Enforcers, arriva in rete il Red Band trailer della pellicola

Da poche ore, la compagniaha rilasciato online un nuovo trailer che ci presenta la pellicola esordiente, che farà il suo primo debutto tra poche settimane sui grandi schermi canadesi. Il video è disponibile alla visione, come sempre, in fondo alla news.

Dopo il primo trailer ufficiale della pellicola, arriva online anche il primo trailer Red Band di Goon: Last of Enforces, che comprende nel cast gli attori Sean William Scott, Jay Baruchel, Alison Pill, Liev Schreiber, Elisha Cuthbert e Wyatt Russell. La pellicola vede come produttori David Gross, Jesse Shapira e Jeff Arkuss. Ad occuparsi della distribuzione sarà la eOne, che lancerà il film in Canada a il 17 marzo 2017, dopo di che la pellicola arriverà negli USA.

La trama di Goon: Last of Enforces è incentrata sull'ex giocatore di hockey Doug "The Thug" Glatt, che si è rifatto una vita ed una famiglia dopo essersi ritirato dalla carriera sportiva per i troppi infortuni. Ora è un consulente assicurativo con un figlio in arrivo, ma torna alla sua vecchia vita quando il suo nemico di sempre, Andres Cain, minaccia di gettare il futuro della sua squadra nel fango.