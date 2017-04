Goodbye Christopher Robin: ecco la data d'uscita del film con Margot Robbie

, pellicola sull'autore di Winnie The Pooh (interpretato da), diretto da, uscirà il 10 novembre nelle sale americane.

La storia parla del rapporto tra l'autore e il suo amatissimo figlio, Christopher Robin, i cui giocattoli hanno ispirato il magico mondo di Winnie The Pooh. Con sua madre, Daphne (Margot Robbie) e la sua tata Olive, Christopher Robin viene travolto dal successo internazionale dei libri del capofamiglia; le storie incantate infatti, portarono all'epoca molta gioia in un'Inghilterra devastata dopo la Prima Guerra Mondiale. Ma con gli occhi del mondo puntati sul piccolo, quale sarà il prezzo del successo per l'intera famiglia?

La sceneggiatura è stata scritta da Frank Cottrell Boyce (Millions) e Simon Vaughan (Guerra e Pace). Goodbye Christopher Robin è prodotto da Damian Jones e Steve Christian.

Che dite, è un film che andrete a vedere?